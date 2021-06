Qatar løslot aktivisten Malcolm Bidali

NTB Sport

Det opplyser Norges Fotballforbund i en Twitter-melding. Forbundet har tidligere bedt Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om å kreve Bidali løslatt.

– Endelig! Malcolm Bidali er løslatt i Qatar. God nyhet før kveldens landskamp. Tiltalen mot ham er imidlertid opprettholdt. Vi er i dialog med Fifa og Amnesty om saken, skriver NFF.

Ifølge NRK var det sju blogginnlegg der Bidali fortalte om livet som fremmedarbeider i Qatar, som gjorde at han ble arrestert 4. mai.

Formelt er han anklaget for «lovbrudd knyttet til å ha mottatt betalinger av en utenlandsk agent for å opprette og distribuere desinformasjon i Qatar», men menneskerettighetsorganisasjonen Migrant Rights, som Bidali skrev for anonymt, mener det er bloggene som gjorde at han ble pågrepet.

Qatar skal arrangere fotball-VM neste år og har fått verdenspressens søkelys på seg etter avsløringer om menneskerettighetsbrudd og dårlig behandling av fremmedarbeidere.

