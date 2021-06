NTB Sport

Ståle Solbakkens lag kom på banen til kampen mot Luxembourg i Málaga iført trøyer med påskriften «Make the changes count!» og «Human rights on and off the pitch».

Under nasjonalsangen løftet alle spillerne venstre hånd og viste fem fingre, et menneskerettighetssymbol.

Laget gjorde tilsvarende markeringer foran de tre VM-kvalifiseringskampene i mars. Også da spilte Norge en «hjemmekamp» på La Rosaleda i Málaga.

(©NTB)