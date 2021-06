Norske mål da Flensburg-Handewitt la press på Kiel

NTB Sport

Torbjørn Bergerud i målet bidro også til hjemmeseieren, med redningsprosent på 25. Det var langt høyere enn de to Magdeburg-keeperne.

Magnus Gullerud scoret fire mål og Christian O'Sullivan to for serietreer Magdeburg, men det holdt ikke til poeng. For Flensburg var det en svært viktig seier. Laget er bare ett poeng bak erkerivalen Kiel når begge lag har seks kamper igjen å spille.

Kampen om seriegullet står mellom de to klubbene. Fra Magdeburg er det hele 14 poeng opp til 2.-plassen.

Sander Sagosen og Harald Reinkind spiller for Kiel, mens Flensburg har fire nordmenn. I tillegg til de tre nevnte er det Gøran Johannessen.

