Mikael Stahre gir seg som Sarpsborg-trener – tar over IFK Göteborg

Det opplyser Sarpsborg på sitt nettsted onsdag kveld. Stahre slutter i eliteserieklubben med umiddelbar virkning.

– Vi fikk en konkret henvendelse fra IFK Göteborg på mandag om mulighetene for å få tak i Micke Stahre. Siden har det vært forhandlinger, før vi nå er blitt enige om en overgangssum vi er fornøyde med, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg.

Stahre tok over Sarpsborg foran 2020-sesongen og ledet laget i alt 34 seriekamper.

– Jeg må få understreke at jeg har trivdes veldig bra i Sarpsborg 08. Klubben og byen har gjort det veldig lett å trives her, men det er en gang slik at det kan gå fort i fotballens verden, sier treneren.

Ut på trenerjakt

Både Berntsen og Stahre gir inntrykk av at forhandlingene med IFK Göteborg gikk hurtig unna.

– Micke er en trener vi gjerne skulle beholdt i klubben. Resultatene har vært blandede, men det har vært jobbet hardt og systematisk fra hele teamet. Vi har ikke noe å utsette på jobben han har gjort hos oss, sier Berntsen og varsler:

– Vi har kamp om ti dager (hjemme mot Brann) og vil ha en trener på plass før det.

– Det er viktig for oss at vi treffer. Om vi skal hente en trener på lang eller kort kontrakt gjenstår å se, men vi er allerede godt i gang med jobben, fortsetter Berntsen.

Vender hjem

Stahre sier at det ble vanskelig å si nei til tilbudet fra IFK, som han også ledet i årene 2012 til 2014 og vant cupgull med i 2013.

– Kombinasjonen av IFK Göteborg som klubb, min historie der, nærheten til hjemmet mitt og familien min, i tillegg til pandemiens betydning, gjorde at jeg valgte å gå videre med dette, forklarer 45-åringen.

Stahre ledet Sarpsborg til 12.-plass i Eliteserien i fjor etter en tung sesongstart med fem strake tap. I år har laget tatt fem poeng på fire seriekamper.

Foruten Sarpsborg og IFK har han tidligere trent andre lag i Sverige, samt i Hellas, Kina og USA.

