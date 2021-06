Lutsenko nær ledertrøya etter sterk temposeier

NTB Sport

Østerrikeren Lukas Pöstlberger slet seg inn til 9.-plass på den 16,4 kilometer lange etappen, slått med 23 sekunder, og forsvarte den gule trøya med ett sekunds margin.

– Vi har gjort mye arbeid med temposykkelen, og den kuperte løypa i dag var perfekt for meg. Dette rittet er langt fra over, og jeg gjør et nytt forsøk på å ta ledertrøya i morgen, sa Lutsenko.

Astana-rytteren fikk tøffest konkurranse fra sin spanske lagkamerat Ion Izagirre på onsdagens etappe, mens danske Kasper Asgreen fra Deceuninck ble nummer tre.

De norske endte som ventet langt bak på tempoetappen. Sven Erik Bystrøm ble nummer 88 og Alexander Kristoff 127 av de 141 som fullførte.

Bora-rytter Pöstlberger starter igjen i ledertrøya på torsdagens 175,4 kilometer lange etappe. Verdenstourrittet avsluttes søndag.

