Ledende medisinsk ekspert om OL: – Ikke normalt

Shigeru Omi snakket til en komité i den japanske parlamentet da han fremla sitt syn på å skulle avholdes OL slik pandemi-situasjonen er i arrangørlandet akkurat nå.

Nyhetsbyrået Reuters har omtalte uttalelsene, og det samme har avisen Daily Mail gjort.

Omi ga uttrykk for at han er bekymret for at gjennomføringen av de utsatte sommerlekene i Tokyo kan føre til ytterligere virusspredning i det japanske samfunnet.

– Det er ikke normalt å holde dette arrangementet i den rådende pandemi-situasjonen, sa Omi.

– Dersom man skal holde OL, er det naturlig organisasjonskomiteen gjør sitt ytterste for å gjøre skalaen på arrangementet så liten som mulig og styrke smitteverntiltakene så mye som mulig, tilføyde han.

TV-kanal: Frivillige trakk seg

Ifølge TV-stasjonen NHK, sitert av nyhetsbyrået DPA, skal rundt 10.000 personer som skulle ha jobbet som frivillige under lekene, ha trukket seg.

Ifølge NHK, som siterer kilder hos arrangøren, har mange snudd i spørsmålet om å bidra som frivillig av frykt for å bli koronasmittet.

Totalt er 80.000 personer engasjert som frivillige. At 10.000 av dem nå ikke vil delta likevel, skal ifølge arrangøren ikke skape praktiske problemer. Som følge av at det ikke åpnes for utenlandske tilskuere, er behovet for frivillige redusert.

Tokyo og ni andre japanske regioner har vært i unntakstilstand i en lengre periode som følge av smittesituasjonen. Nylig ble perioden forlenget til 20. juni. Da gjenstår det en drøy måned til OL.

Smittetallene ned

Smittetallene i hovedstaden har den siste tiden gått ned. Den siste uken har det i gjennomsnitt vært avdekket 500,4 nye koronatilfeller daglig. Uken før var det samme tallet 607,7.

Flere meningsmålinger den siste tiden har vist at et stort flertall i den japanske befolkningen er motstandere av at OL avholdes i sommer.

Det japanske vaksinasjonsprogrammet har fått kritikk for å gå tregt.

OL-arrangørene og Den internasjonale olympiske komité (IOC) har gjentatte ganger understreket at arrangementet vil være trygt for dem som deltar.

