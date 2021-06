LSK Kvinner vendte til seier over Lyn

NTB Sport

Lyn gikk overraskende til pause med 1-0-ledelse etter Sofie Mykkeltveit Tunes' fine heading i det 13. minuttet, men etter hvilen ble det umulig å så imot vertenes press i LSK-hallen.

1-1 kom allerede to og et halvt minutt etter sidebytte. Emilie Haavi utfordret i kjent stil på venstresiden og slo inn, og keeper Kirvil Odden nådde ikke opp til ballen. Dermed kunne Sophie Roman Haug løpe den i mål ved bakre stolpe.

Et klønete balltap skulle straffe seg for Lyn ti minutter senere. Nora Eide Lie tok ballen, lurte en forsvarsspiller og vippet elegant over keeper til 2-1-ledelse.

Ytterligere åtte minutter senere ble Lie tomålsscorer da hun hamret inn en retur etter en halvklarering i Lyn-feltet.

Anna Nerland Aahjem reduserte til 2-3 på overtid etter at keeper først hadde avverget et skuddforsøk. Like etter ble kampen blåst av.

3-1-seieren gjør at LSK ligger på 2.-plass i Toppserien. Fem lag har full pott etter to kamper, mens de fem andre lagene, blant dem Lyn, har null poeng.

