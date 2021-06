Her er laget mot Luxembourg – Bryter Haaland måltørken?

NTB Sport

Haaland har ikke scoret for landslaget siden han gjorde hattrick mot Romania i oktober i fjor. Siden det siste av de målene han spilt 311 landslagsminutter (over fem timer) fordelt på slutten av den kampen og fire andre, hvorav tre under Solbakkens ledelse.

«Tidenes måltørke» kalte han det selv da han møtte pressen i La Quinta denne uka.

Solbakken valgte å offentliggjøre sin startellever allerede på tirsdagens pressekonferanse. Han gir kaptein Martin Ødegaard sjansen sentralt på midtbanen. På landslaget har Ødegaard stort sett holdt til på kant eller i en rolle rett bak spissene.

Norge (4-4-1-1): 1 André Hansen – 16 Jonas Svensson, 4 Stefan Strandberg, 3 Kristoffer Ajer, 5 Birger Meling – 11 Mohamed Elyounoussi, 22 Morten Thorsby, 10 Martin Ødegaard (kaptein), 15 Jens Petter Hauge – 9 Alexander Sørloth – 23 Erling Braut Haaland.

