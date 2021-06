Heldig Start-poeng borte mot Ranheim

NTB Sport

Dermed tok sørlendingene et viktig poeng mot det som kan bli en tøff utfordrer i kampen om å rykke opp til Eliteserien.

– Det var veldig viktig. For å være ærlig så var Ranheim en del bedre enn oss. Det løsnet litt da vi fikk målet, og vi klarte å kjempe oss til 1-1. Vi må si oss fornøyd med uavgjort, sa Markovic til Discovery etter kampen.

Ranheim tok mer og mer over etter en jevn åpning, og det var fortjent da Sivert Solli sendte vertene i ledelsen etter 53 minutter. Angriperen sto for en flott soloprestasjon da han tok seg forbi hele Start-forsvaret og satte ballen ned i hjørnet fra 11-12 meters hold.

Solli og lagkameratene hadde overtaket også etter scoringen, men så fikk Start straffespark i en duell mellom Ranheim-keeper Nicklas Frenderup og Eirik Schulze. Frenderup var selvkritisk etter å ha stupt med knyttede never inn i ryggen på Schulze.

– Den (straffen) er grei nok. Hjernedødt av meg, det er julaften der bak. Jeg er utrolig skuffet over meg selv, men veldig fornøyd med guttene, sa målvakten.

Markovic plasserte straffesparket elegant opp i høyre kryss til 1-1. Da var det spilt 66 minutter.

Ranheim fortsatte å skape sjanser etter utligningen, men slet med å få ballen i mål. Simon Marklund skjøt i stolpen etter 70 minutter, mens Mads Reginiussen headet over fra god posisjon. Dessuten var Start-keeper Jonas Deumeland våken og stoppet blant annet et farlig innlegg fra Marcus Mehnert og et par Ranheim-forsøk på tampen.

– Vi er skuffet over at vi ikke tar alle tre poengene, men vi er jo fornøyde med at vi gjorde en god kamp. Jeg savner litt tempo i 2. omgang, men det er årsbeste prestasjon av oss, sa Ranheim-trener Svein Maalen.

1.-divisjonslagene har nå pause til 12. juni. Da skal samtlige 16 lag i aksjon. Start har sju poeng etter fire runder og ligger på 6.-plass. Ranheim er to poeng og tre plasser bak gultrøyene.

