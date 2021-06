Haaland avsluttet måltørken med vinnermål på overtid: – På grensen til flaut

NTB Sport

Han så ut til å skulle gå målløs av banen nok en gang med flagget på brystet, men så satte Norge fart på en kontring. Martin Ødegaard spilte fram innbytter Kristian Thorstvedt, som sendte ballen i bakrom. En Luxembourg-forsvarer snublet og falt, og Haaland var helt alene. Da var han like nådeløs som han pleier i klubbdrakt og scoret sitt første landslagsmål siden oktober i fjor.

Han hadde akkurat rukket å passere 400 målløse minutter på landslaget da nullen sprakk.

– Jeg var inne i min verste måltørke «ever» for et lag, og det var godt å få slutt på den, sa Haaland til TV 2 og gjorde det klart at han ikke var fornøyd med kampen.

– Jeg skal ikke si for mye. Nei, spør meg om noe annet, sa han først.

– For min del hadde jeg ett skudd på 90 minutter, og mot Luxembourg er ikke det godt nok. Det er på grensen til flaut, sa han.

Haaland var nær scoring allerede i det 55. minutt. Jens Petter Hauge spilte fram Birger Meling på overlapp, og venstrebacken slo et fint innlegg på hodet til Dortmund-spissen. Fra sju-åtte meter fikk Haaland god fart og god retning på hodestøtet, men keeper Anthony Moris reddet med et tigersprang.

Superspissen hadde ikke scoret for Norge siden han gjorde hattrick mot Romania på Ullevaal i oktober i fjor.

Midt i 2. omgang kom Norge til en ny kjempesjanse etter ett av Ødegaards mange hjørnespark. Alexander Sørloth nikket ballen fram til Mohamed Elyounoussi, som dempet ballen på brystet og skulle avslutte inne i målgården, men Luxembourg-kaptein Laurent Jans fikk pirket ballen fra ham.

Haaland slo returen hardt inn i feltet, der den fra Stefan Strandbergs hode gikk rett over mål.

Målskrekk

Ståle Solbakken måtte vente to ganger 90 minutter før han fikk se sitt norske landslag score på La Rosaleda, dit Norge har lagt sine tre første «hjemmekamper» i år. I mars ble det 0-3-tap for Tyrkia på samme bane i VM-kvalifiseringen.

Norge hevet seg etter pause og vant til slutt fortjent, men laget skapte ikke en eneste ordentlig sjanse i første omgang. Det var mye rusk i lagmaskineriet fra start. De norske fant ikke ut av verken presshøyde eller samhandling i angrepsspillet, og Luxembourg var før pause helt på høyde med de norske.

Faktisk hadde den lille fjellnasjonen da de beste angrepene, uten at de greide å sette André Hansen i målet på prøve.

Gerson Rodrigues, som i mars ble matchvinner da Luxembourg vant borte mot Irland i VM-kvalifiseringen, inviterte i det 9. minutt til veggspill og fikk ballen tilbake i bakrom, men skuddforsøket fra noe spiss vinkel var dårlig og gikk langt utenfor.

Veldig nær

I det 35. minutt fikk Daniel Sinani god tid til å legge inn fra venstre. Inne i feltet vant Olivier Till en duell med Meling og fikk hodet på ballen, men styrte den utenfor. Han tok seg til ansiktet i fortvilelse over at han ikke avsluttet bedre fra svært god posisjon.

Det beste norske forsøket før pause var Ødegaards frispark mot lengste stolpe etter en halv time. Der kom Haaland stormende, men han var en drøy halvmeter fra å nå ballen.

I det 42. minutt gikk Sørloth i luftduell i motstanderens felt og ble truffet i hodet av Maurice Devilles albue. Han fikk en ordentlig trøkk og måtte ha behandling utenfor banen, men kunne fortsette.

Norge festet et grep på kampen etter pause og la trykk på Luxembourg, men så ikke ut til å komme nærmere enn de to nevnte kjempesjansene. Aron Dønnum kom inn sin debut som ett av fem bytter i Solbakkens lag, og på overtid kunne de juble for scoring og seier.

