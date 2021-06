Fluorvedtak i langrenn og skiskyting skaper forvirring: – Det er ingen forskjell

NTB Sport

Tirsdag tok både ledelsen i Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) beslutninger rundt fluorbruk i skismurning kommende sesong.

I etterkant har det hersket forvirring rundt hva som var besluttet. Meldingene som ble sendt ut, ble tolket dit hen at skiskytterne må forholde seg til fluorforbud i den kommende OL-sesongen, mens innføringen av forbudet for langrennsløperne er utsatt.

– Det ble forvirring i går rundt hva som ble vedtatt av IBU og FIS, men det er ingen forskjell på vedtakene, sier skipresident Erik Røste til NTB onsdag.

Han har sittet i FIS-arbeidsgruppen som har vurdert og utredet disse spørsmålene.

Må signere erklæring

Røste sier at langrennssporten og alle andre FIS-grener, i likhet med skiskytterne, må forholde seg til EU-forbudet mot å produsere, selge og bruke produkter som inneholder såkalte C8-fluorkarboner kommende sesong.

Dette gjelder også alle smurningsprodukter som er produsert før 4. juni 2020.

For øvrige fluorprodukter har både FIS og IBU vedtatt å utsette et forbud fram til 2022/23-sesongen.

Det internasjonale skiskytterforbundet opplyste videre tirsdag at alle som skal akkrediteres til IBU-arrangementer kommende sesong, må signere en erklæring på forhånd om at de vil overholde IBU-reglene og EU-lovverket med hensyn til skismurning. Uten dette vil man ikke få anledning til å delta.

Det samme er ikke gjort i FIS-systemet. Der er det ikke bare nasjonenes egne smøreteam.

«En mer kompliserende faktor i FIS er at det i noen grener stort sett er industrien som smører ski. Derfor vil FIS komme tilbake til dette problemstillingen», opplyser skiforbundet til NTB.

Testapparat

Langrenn og skiskyting er enige om at apparatet som skal avdekke tilstedeværelse av ulovlig fluorholdig smurning på skiene, ikke kan tas i bruk på nåværende tidspunkt.

– Testapparatet for å avdekke fluor, er nå til internasjonal godkjenning. For å være enda tryggere på at apparatet fungerer hundre prosent, er det behov for mer felttesting. Det har det på grunn av pandemien ikke vært mulig å gjennomføre som ønsket, sier Erik Røste til NTB.

– Derfor valgte arbeidsgruppen, for å gi en forutsigbarhet for alle, allerede nå å si at kommende sesong blir en testsesong sammen med lagene og industrien, tilføyer han.

IBU kommuniserte det samme tirsdag.

«Det er behov for mer tid til testing og finjustering av apparatene som er under utvikling. IBU vil fortsatt jobbe tett med de nasjonale forbundene og smurningsprodusentene for å utvikle en pålitelig testmetode som garanterer konkurransenes integritet», het det i uttalelsen fra forbundet.

IBU pekte også på at analyser viser at de nyutviklede smurningsproduktene med C6-fluorkarbon, som er i overensstemmelse med EU-reglene, har vist seg konkurransedyktige. Det hevdes at de er så gode at bruk av de nå forbudte C8-produktene ikke vil gi noe stort konkurransefortrinn.

(©NTB)