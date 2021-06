Brasiliansk back hentes til Barcelona

NTB Sport

Tre klubber var involvert i avtalen da Emerson ble hentet til spansk fotball i januar 2019. Barcelona og Real Betis delte på overgangsutgiftene som skulle betales til Atlético Mineiro.

Da overgangen ble bekreftet ble det kommunisert ut av Emerson skulle spille for Real Betis i to og et halvt år. Oppholdet skulle gi forsvarsspilleren muligheten til å tilpasse seg spansk fotball.

Samtidig sikret Barcelona seg en mulighet til å hente brasilianeren. Den har klubben nå benyttet seg av.

Den katalanske storklubben betaler angivelig ni millioner euro, tilsvarende rundt 100 millioner kroner, for backen.

Emerson er del av Brasils tropp til de kommende VM-kvalifiseringskampene. Deretter venter trolig Copa America.

Forsvarsprofilen er Barcelona tredje signering på kort tid. Sergio Agüero og Erik Garcia har nylig sluttet seg til klubben.

