Ranheim-styret har snudd – skal ta opp Qatar-spørsmålet på nytt

Ranheim skriver på egen nettside at rapporten, som konkluderer med at boikott ikke er det mest effektive virkemiddelet, framstår grundig, nyansert og basert på dialog med relevante fagmiljøer i Norge og internasjonalt.

Styret i klubben har derfor endret syn i saken.

15. juni vil derfor klubben avholde et ekstraordinært årsmøte der medlemmene vil bli bedt om å vurdere klubbens standpunkt til boikott på nytt. Det er fem dager før det ekstraordinære fotballtinget der saken skal stemmes over og avgjøres.

Kan bli alene

Klubben skriver også at et argument er at Norge kan bli stående alene internasjonalt i saken, og at det kan gi en liten effekt. Det legges også til at tolv av utvalgets fjorten medlemmer støtter konklusjonen i rapporten. Det var de to utvalgsmedlemmene fra Norsk Supporterallianse (NSA) Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad.

I Norge tok en rekke toppklubber og NSA til orde for boikott i vinter. I tillegg har Miljøpartiet De Grønne og Rødt gjort det samme sammen med alle de politiske ungdomsorganisasjonene unntatt Høyre.

Kritikk

Qatar har i mange år fått kritikk for blant annet arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever. Det er også stilt kritiske spørsmål rundt måten landet ble tildelt fotball-VM på i 2010.

I februar ble det på nytt satt søkelys på fremmedarbeidernes situasjon i golfstaten. Da skrev avisen The Guardian at flere tusen arbeidere har mistet livet det siste tiåret. 37 av dødsfallene er direkte knyttet til stadionbygging.

