Jenssen slapp karantene for uriktig rødt kort

NTB Sport

Jenssen ble vist det røde kortet av dommeren Marius Grøtta etter 12 minutter, men det var Kent-Are Antonsen som var synderen inne i feltet. Episoden ga Sarpsborg straffe, som Ibrahima Kone scoret på.

– Når det gjelder disiplinærutvalgets kompetanse i slike saker, kan utvalget behandle tilfeller hvor det a) foreligger forveksling eller b) er tildelt kort uten hjemmel i spillereglene. Dommerens konkrete skjønn skal ikke kunne overprøves, står det i en uttalelse på NFFs nettsted.

– I dette tilfellet innrømmer dommer at det har skjedd en forveksling mellom Anders Jenssen og Kent-Are Antonsen. Videobilder viser det samme. Disiplinærutvalget har derfor bestemt at Jenssen ikke skal sone karantene for det røde kortet, heter det i avgjørelsen.

Sarpsborg vant kampen på Alfheim med 2-0.

(©NTB)