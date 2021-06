Første serietap på 758 dager for Barcelona

NTB Sport

Atlético Madrid vant 4-3 over laget som allerede har fullført trippeltriumf med seier i serie, cup og mesterliga. Barcelona vant også den spanske supercupen.

Det var 758 dager siden det forrige serietapet. Siden hadde Barcelona radet opp 47 seirer og to uavgjorte i La Liga. Denne sesongen sto laget med 28 seirer på like mange kamper.

Tirsdagens kamp ble spilt mindre enn to døgn etter cupfinalen, der Barcelona slo Madrid CFF 4-0. Caroline Graham Hansen sliter med en skade og mistet både semifinale og finale i cupen i tillegg til tirsdagens kamp.

Bruna Vilamala, Asisat Oshoala og Marta Torrejón scoret tirsdag for et Barcelona-lag som dermed er oppe i 142 seriemål med fem kamper igjen å spille. Emelyne Laurent (2), Amanda Sampedro og Deyna Castellanos scoret for Atlético. Barcelona har 11 baklengsmål på 29 seriekamper.

