Trolig karantenehotell for ishockeylandslaget

Det betyr at dersom det ikke kommer noen endringer i siste liten, må landslaget på karantenehotell ved ankomst i Norge på tirsdag, skriver VG.

– Vi har fått beskjed fra Justisdepartementet om at søknaden vår ikke prioriteres. De behandler søknader i den rekkefølgen de kommer inn, sier generalsekretær Ottar Eide i ishockeyforbundet til avisen.

Ishockeyforbundet søkte søndag om fritak fra karantenebestemmelsene til myndighetene, men den rekker ikke å bli behandlet før de er hjemme. Det betyr minimum tre dager på karantenehotell. Etter tre døgn kan en negativ PCR-test gjøre at resten av innreisekarantenen på ti dager kan fullføres hjemme.

Regjeringen har gitt unntak på disse reglene kun for idrettsutøvere som er utenlands i forbindelse med oppkjøring til OL i Tokyo. Ishockeyforbundet mener det unntaket også bør gjelde for dem siden de har OL-kvalifisering i august. Eide mener det også er urettferdig at de ikke har fått unntak, mens fotballandslaget for herrer har fått det til sine kamper som spilles i spanske Malaga denne uken.

