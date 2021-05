Kurtovic klar for ny klubb

NTB Sport

Det skriver TV 2. På klubbens egne nettsider blir klubbpresident George Caranica sitert på at Kurtovic blir en viktig spiller og er en av verdens beste i sin posisjon.

Kurtovic har tidligere vunnet den rumenske ligaen med CSM Bucuresti.

– Jeg gleder meg til starten på ny sesong. Jeg bodde i Romania i to år og er glad for å være tilbake. Den rumenske ligaen er sterk, og Braila har et lag med gode spillere og en god trener, og jeg er stolt over å være en del av prosjektet, sier Kurtovic.

Forrige sesong tilbrakte Kurtovic på lån fra Györ til tyrkiske Kastamonu Belediyesi. Sandefjord-jenta har vunnet EM, VM og OL med Norge.

