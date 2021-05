NTB Sport

– Jeg har ikke planer om å stå her og snakke om privatlivet mitt. Jeg skal snakke om landslaget, sa Haaland på en pressekonferanse i Spania mandag.

Det ble en sak da landslagssjef Ståle Solbakken søndag forsvarte Haaland etter at angriperen hadde hygget seg litt på byen i Marbella-området før samlingen.

Om klubbframtiden sa Haaland dette: – Jeg liker å spille i Champions League og gleder meg til fortsettelsen.

Haaland gikk fire landskamper uten mål etter hat tricket mot Romania i oktober i fjor. I løpet av de siste snaut åtte månedene er det blitt 36 scoringer for Borussia Dortmund.

– Det var ikke godt nok, og jeg måtte gå i meg selv. Det var tidenes måltørke en periode (med landslaget), sa Haaland.

Han har kontrakt med Borussia til sommeren 2024. Flere aviser har meldt at det foreligger en klausul som gjør at han kan kjøpes fri for cirka 800 millioner kroner sommeren neste år.

På det åpne markedet er det anslått at han kan komme til å koste opp mot 1,5 milliard.

Solbakken sa blant annet dette om Haaland mandag.

– Han har fått en gudegave fra naturens side når det gjelder fysikken.

Norge møter Luxembourg (96 på Fifa -rankingen onsdag) og Hellas (51) på Fifa-rankingen søndag). Ingen av kampene inngår i VM-kvalifiseringen, og de spilles i Malaga.

Norge er på 42.-plassen på den samme oversikten.

