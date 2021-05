Zlatan så Hammarby ta sin første tittel på 20 år

NTB Sport

Avgjørelsen falt da Astrit Seljmani satte inn 5-4 fra ellevemeteren. Den eenste straffebommen sto Häcken for ved Benie Traore. Selve kampen endte 0-0.

Tittelen er bare Hammarbys andre noensinne, og den kom 20 år etter at klubben vant Allsvenskan. Hammarby er en gedigen publikumsmagnet i svensk fotball, men har slitt med å få ut potensialet sportslig.

Søndag fikk de endelig noe å vise til igjen. Triumfen gjør at laget i sommer skal spille europacupkvalifisering.

Heintz fra start

Før avspark flokket mange Hammarby-supportere seg i gatene utenfor finalearenaen. Politiet anslo at det dreide seg om 1500 til 2000 personer.

Fra tribuneplass fulgte en engasjert Zlatan Ibrahimovic med. Milan-spissen, som i 2019 ble deleier i Hammarby, ropte ofte høylytt under kampen.

Tobias Heintz var eneste norske innslag i finalen. 22-åringen startet på Häckens midtbane, men ble byttet ut etter en snau time. På benken satt landsmann Jonathan Rasheed som Häckens reservekeeper.

To røde

Ekstraomgangene bød på to røde kort. Det første kom etter at Alexander Jeremejeff satte pannen i ansiktet på David Ousted i det 104. minutt. Hammarbys danske keeper så ut til å overspille en smule, men det hjalp ikke Jeremejeffs sak.

Hammarby ble selv redusert til ti mann like før finalen gikk til straffesparkkonkurranse. Jeppe Andersen fikk sin utvisning for to gule kort.

Søndagens finaletap kom på toppen av en fæl start på den nye Allsvenskan-sesongen for Häcken. Forrige sesongs ligatreer ligger helt sist på tabellen. Göteborg-klubben vant cupen sist i 2019.

