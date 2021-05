Tobias Foss sikret 9.-plassen i Giro-sammendraget: – Sliten og trøtt

NTB Sport

Dag Erik Pedersen 10.-plass fra 1984 var det beste resultatet av en nordmann før 2021-versjonen av rittet. Foss' sammenlagtresultat er dessuten det nest beste av en nordmann i enten Giro d'Italia, Tour de France eller Vuelta a España, sykkelsportens Grand Tours. Carl Fredrik Hagen ble nummer 8 i Vueltaen i 2019.

– Nå er jeg sliten og trøtt, det er godt å være ferdig. Det har vært tre kjempefine uker, som har gått fort. Jeg har kost meg masse, sier Foss til NTB etter rittet.

Foss ble nummer 13 på den avsluttende etappen, 58 sekunder bak vinner Filippo Ganna.

– I dag var jeg sliten, også mentalt. Sammenligner man mot tempospesialistene, som har fått spart seg de siste dagene, har man ikke det siste lille å gi. Ser jeg på de andre sammenlagtrytterne, er det bra. Det var ikke en gulldag, men ikke veldig dårlig heller.

Bernal: – Utrolig følelse

Egan Bernal holdt unna på den siste etappen og vant rittet sammenlagt. Det er colombianerens andre seier i en Grand Tour. Han vant Tour de France i 2019.

– I dag var det bare å holde fokus på rittet. Jeg tenkte at jeg ikke skulle tape Giroen i en sving. Jeg kjørte hardt der jeg kunne, men tok ingen sjanser i svingene. Det er det første tempoen jeg har kost meg i, sa Bernal til arrangøren etter rittet.

– Det var spesielt å sykle i mål. Jeg så mange colombianske flagg. Det er en utrolig følelse å ha vunnet, sa Bernal.

Italienske Damiano Caruso ble 2.-mann, slått med 1.29 minutt, mens briten Simon Yates tok 3.-plassen.

Startet som hjelperytter

Tobias Foss har imponert gjennom det som er hans første virkelige Grand Tour. Han startet Giro d'Italia også i fjor, men den gang valgte laget hans, nederlandske Jumbo-Visma, å trekke seg etter en positiv virustest.

Vingrom-mannen startet rittet med 3.-plass på åpningstempoen i Torino, men var etter det tiltenkt en hjelperytterrolle for George Bennett. Etter at newzealenderen fikk det tungt allerede på første klatreetappe fikk Foss kapteinsrollen.

Med sterk kjøring på flere av de tyngste etappen klatret han i sammendraget, og den siste uken har topp-10-plasseringen virket relativt sikker. Han måtte derimot komme seg gjennom uten den store sprekken eller et uhell.

Tror på framtiden

For han har årets ritt vært en bekreftelse på at han kan kjempe blant de store sammenlagtrytterne.

– Drømmen er å bli en slik rytter. Dette er en god bekreftelse på at jeg kan være en mann for laget og at jeg kan fortsette å utvikle meg, sier 23-åringen.

Han tror han kan nå vesentlig lengre i sammenlagtkampen.

– Jeg tror nok podiet i en Grand Tour er godt innenfor. Jeg har motivasjon, og jeg ser det er mye å hente. Jeg regner med å være proff i ti år til, og i løpet av den tiden er pallen oppnåelig.

Søndag skulle Foss nyte en pizzamiddag med laget, før turen går hjem til Norge. 20. juni står NM i Kristiansand på planen, før OL-rittet i Tokyo sykles 24. juli.

Hjemmetriumf

Hjemmehåpet Ganna var den store favoritten på etappen før start, og til tross for punktering og sykkelbytte leverte han en tid ingen kunne tukte.

Franske Rémi Cavagna kjørte en sterk tempo. Han lå an til å kunne true Gannas ledertid, men veltet med om lag 500 meter til mål. I mål var han 12 sekunder bak.

Dermed gjorde Ineos-rytteren som på åpningstempoen i Torino for tre uker siden og vant etappen. Cavagna fikk 2.-plassen, mens Edoardo Affini ble nummer tre.

(©NTB)