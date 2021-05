NTB Sport

I sosiale medier går det fram at Haaland har hatt det trivelig i sosiale lag før landslagssamlingen. Det ser ikke landslagssjef Solbakken noe galt i.

Han forsvarte Haaland kontant på en pressekonferanse i Marbella søndag.

– Her har vi altså en ung spiller som har spilt på et ekstremt høyt nivå, under ekstremt press, i ekstremt lang tid og som har overholdt alle koronaprotokoller og fått 6428 negative tester. Han er også testet 72 timer før, 48 timer før og han testet også negativt i går (lørdag) ved ankomst samling, sa Solbakken.

– Det handler under denne pandemien også litt om at det går an å leve. Noen er mer opptatt av å leve enn bare å snakke frykt, frykt og frykt. I så fall kan vi gå under alle mann. Så hvis Erling hadde lyst til å lufte seg litt i Marbella før vi kom under sømmelige former, så synes jeg han skal få lov til det uten at det blir et «issue», sa Solbakken.

På topp

Haaland har en knallsesong bak seg i Borussia Dortmund. Han ble kåret til sesongens spiller i den tyske toppserien og ble også toppscorer i Champions League med ti mål.

– Han er i en unik posisjon. Samme hvor han er nå, så vil han være «the main man». Det er det som bekymrer meg minst, sa Solbakken om Haaland og det kommende overgangsvinduet.

Luxembourg er norsk motstander onsdag. Laget er nummer 96 på Fifa-rankingen og slo Irland 1-0 borte i mars. Noen dager senere ble det 1-3-tap mot Portugal i VM-kvalifiseringen.

Søndag om en uke spiller Norge mot Hellas. Grekerne er nede på 51.-plassen på Fifa-rankingen.

Begge kampene spilles Marbella i Spania. Solbakkens første hjemmekamp på Ullevaal stadion kommer trolig mot Nederland i VM-kval 1. september.

