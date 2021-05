Regjeringen gir statsstøtte til alpin-VM i Narvik

NTB Sport

Hvis Narvik når opp i Det internasjonale skiforbundet (FIS), vil det være første gang alpin-VM går i Norge.

Kulturminister Abid Raja (V) var på befaring i det planlagte VM-anlegget i helga og kunne der fortelle at regjeringen innvilger søknaden om statsgaranti.

– Narvik kan stille opp med noe helt unikt. Her har du fjord, fjell og by kombinert i en naturskjønn pakke. Narviks planer setter Norge på kartet som en konkurransedyktig kandidat, sier Raja.

Han legger til at det er naturlig at Norge som stor alpin- og skinasjon arrangerer et slikt VM.

Styreleder i Narvikfjellet Allmenn, Eirik Frantzen, som også sitter i styret i Alpin VM 2027 AS, sier at statens bidrag er viktig.

– Vi jobber med den nasjonale fullfinansieringen og ikke minst med internasjonal påvirkning og markedsføring, sier Frantzen.

I tillegg til Narvik og Norge er det tre andre VM-kandidater. Tyskland vil arrangere i Garmisch-Partenkirchen, Sveits i Crans Montana og Andorra i byen Soldeu.

(©NTB)