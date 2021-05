Naomi Osaka kan bli disket om hun fortsetter medieboikott

NTB Sport

– Jeg kommer ikke til å utsette meg for mennesker som tviler på meg, skrev Osaka da hun på Twitter meldte at hun ikke akter å stille opp for mediene under turneringen i Paris.

Søndag ble hun ilagt en bot på 15.000 dollar da hun boikottet den obligatoriske pressekonferansen etter seieren over Patricia Maria Tig i 1. runde i Grand Slam-turneringen. Samtidig ble hun truet med strengere reaksjoner.

– Vi har informert Naomi Osaka at hun om hun fortsetter å ignorere sine medieforpliktelser, vil hun utsette seg for ytterligere reaksjoner. Gjentatte brudd på reglene vil føre til strengere sanksjoner, deriblant utelukkelse fra videre spill i turneringen, heter det i en uttalelse fra arrangøren.

Den japanske verdenstoeren har fire Grand Slam-titler på merittlista. Hun er også den kvinnelige utøver som tjener mest på sin idrett.

Hun har hevdet at det går ut over hennes mentale helse når hun møter mediene og må svare på de samme spørsmålene om og om igjen.

