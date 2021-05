Hykkerud vant europacupen med AEK

NTB Sport

En positiv koronaprøve hos den svenske klubben førte til at finalekampene måtte utsettes, og det endte med at begge ble spilt i Hellas. Etter 30-26-seier i første kamp ble det firemålsseier også i «bortekampen» med 24-20.

Hykkerud scoret to mål søndag. Han satte inn målet som ga 9-6-ledelse vel midtveis i første omgang og sto for AEKs siste scoring da han gjorde 24-18 to og et halvt minutt før slutt.

Europacupen er den tredje europacupturneringen. Den er ikke åpen for lag fra de høyest rangerte nasjonene.

