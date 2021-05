FKH-proppen løsnet med full sprut i rogalandsderbyet

NTB Sport

Scoringer har vært en mangelvare på Haugesund stadion. To strake 0-0-oppgjør var det FKH-publikummet hadde fått i serieinnledningen. I den tredje hjemmekampen ble det underholdning i store monner.

Da gjorde det ekstra godt at proppen løsnet i rogalandsderbyet. Haugesund tok en fullt fortjent seier etter scoringene til Velde (2), Ibrahima Wadji og Alioune Ndour.

Med årets første seier tok FKH seg opp i fem poeng og klatret opp til 10.-plassen på tabellen etter fire kamper. Viking er fire poeng foran, men har også gjort unna to runder mer enn fylkesnaboen.

– Vi gjør en helt OK første omgang, men det har lite å si når de kontrer oss i senk etter pause, sa Vikings midtbanespiller Harald Tangen til Discovery.

Protesterte

I starten var det lite som tydet på at Haugesund skulle komme seg ut av sporet som hadde hemmet dem. Viking kom ut friskt og så hvassest ut, men gradvis forsvant det gode initiativet. Det skulle straffe seg.

Etter 24 minutter banket Velde inn 1-0. Det gjorde han på en retur fra keeper Iven Austbø, som på en corner bokset ut rett i farlig sone. Gjestene mente målvakten ble forstyrret i klareringsforsøket, men protestene prellet av dommer Rohit Saggi.

Viking skulle få med seg 1-1 til pause takket være Veton Berishas straffemål. Bortelaget fikk muligheten fra krittmerket da Tangen ble revet ned av Thore Pedersen.

Lobb

I 2. omgang slet Viking-forsvaret med å demme opp for FKHs fart og snert i angrepsspillet. Etter en time gjorde Velde 2-1 på en lobb han sendte over en utrusende Austbø. I forkant sto Niklas Sandberg for en strålende stikker.

Noen minutter senere økte Wadji ledelsen da han sto helt alene ved bakerste stolpe. Viking-forsvaret mistet helt oversikten og kunne ikke stoppe det som kan kalles et «ferdigscoret» mål.

Wadji var en konstant uromoment, og særlig Viking-stopperne hang ofte i tauene da senegaleseren kom på stormende løp.

Scoret på siste spark

Festen i rogalandsderbyet bød også på to overtidsscoringer. Som innbytter gjorde Ndour sitt første mål som Haugesund-spiller, mens Berisha satte Berisha inn 2-4-reduseringen på kampens siste spark.

Etterpå var Berisha oppgitt over måten Viking opptrådte på etter pause.

– Vi lar dem være gode på det de kan best. Det vil si dødballer og kontringer, sa han.

Etter landslagspausen har Haugesund bortekamp mot Lillestrøm 13. juni. Samme kveld tar Viking imot Vålerenga.

