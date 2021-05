City-duo utsatt for rasisme etter finaletapet

NTB Sport

Det rapporterer blant andre Sky Sports. Kanalen skriver at en rekke apekatt-emojier ble publisert på spillernes Instagram-profiler etter kampen.

Både Walker og Sterling spilte finalen, som endte skuffende for Manchester-lagets del.

Sterling ble også utsatt for rasistisk hets etter Citys seier over Paris-Saint Germain i semifinalen i turneringen. Det skjedde to dager etter at den engelske fotballfamilien hadde deltatt i en boikott av sosiale medier.

Den siste hetsen kommer tre dager etter at Manchester United-stjernen Marcus Rashford ble utsatt for lignende stygge ytringer.

I timene etter tapet mot Villarreal i europaligafinalen uttalte Rashford at han hadde mottatt minst 70 rasistiske meldinger i sosiale medier.

(©NTB)