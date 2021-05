Castroneves vant Indy 500 foran 135.000 tilskuere

NTB Sport

Brasilianeren vant en spennende duell med spanske Alex Palou og tok sin fjerde seier i løpet som er et av de aller mest prestisjetunge i bilsporten. Han tok ledelsen for godt bare to runder før mål.

Løpet ble avviklet for 105. gang, og lokale helsemyndigheter ga klarsignal til å benytte 40 prosent av tribunekapasiteten. I fjor ble løpet utsatt til august og kjørt for tomme tribuner. I forhold til da føltes det som om det var fullsatt.

Som vanlig klatret Castroneves opp på gjerdet for å ta imot tilhengernes hyllest, noe som har gitt ham tilnavnet «Spiderman». 46-åringen deltok i løpet for 21. gang.

(©NTB)