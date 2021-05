Carlsen holdt til uavgjort på første finaledag

NTB Sport

Dermed går de til andre og avgjørende finaledag med likt utgangspunkt.

– Det er helt greit. Jeg kjente med en gang i dag at jeg ikke var opplagt og klar til å spille, sa Carlsen til TV2 etter siste parti.

Med svarte brikker tok Carlsen grepet om første parti etter feil av motstanderen, og etter et sterkt 34. trekk var So satt helt ut av spill. Carlsen lå nemlig an til å kunne sette So i matt noen få trekk senere.

– Det er overveldende fordel på antall brikker for Wesley, men i den beregningen Magnus hadde lagt opp til spiller ikke det noen rolle fordi det vile vært sjakk matt på brettet, sa stormester Jon Ludvig Hammer i TV2-studio.

Andre parti var en rask affære og endte i remis etter det 29. trekk før fem minutter var gått.

– Surt

I tredje parti slo So hardt tilbake etter tapet med hvitt i første parti. Han tok tidlig grep om partiet og ga ikke Carlsen mange muligheter.

– Det er surt at jeg ikke greide å spille bedre i tredje parti, men slik er det. Særlig fordi det var forutsigbart hva han ville gjøre, sa Carlsen

– Jeg «blacket ut» totalt og greide ikke å huske noen ting. Jeg prøvde å finne på noe ved brettet, men det var bare dårlig. Han utspilte meg ganske lett.

Første dags siste parti ble en ren kopi av det andre, og duellantene går til andre dag like langt.

Sjette turnering

Finalen er den fjerde av seks mulige for Carlsen i Champion Chess Tour. Han jager sin annen turneringsseier på rad. Lommedølen ledet touren sammenlagt allerede før denne turneringen.

Finalemotstander So slo ham i finalen i to av de tre første turneringene. Amerikaneren beseiret Carlsens kommende VM-rival Jan Nepomnjasjstjij klart i semifinalen med seier både fredag og lørdag.

Carlsens semifinalemotstander Teimur Radjabov holdt nordmannen til uavgjort første dag. Lørdag tapte han første parti og greide aldri å slå tilbake.

I oppgjøret om 3.-plass spilte Nepomnjasjstjij og Radjabov remis i fire svært raske partier. De går dermed til andre og avgjørende dag med blanke ark.

(©NTB)