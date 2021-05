Golf: Daffinrud opp på 7.-plass i Italia

NTB Sport

29-åringen startet dagen på delt 16.-plass, men gjorde et solid byks etter å ha gått 18 hull to slag under par.

På veien noterte Daffinrud tre birdier og en eagle, men tre bogeyer dempet spranget opp mot de aller beste. Etter to runder er hun tre slag under par, mens den franske lederen Lucie Malchirand står på -7.

Norge har med hele seks spillere på europatouren i Italia. Madelene Stavnar er på delt 15.-plass og har ett slag opp til Daffinrud. Marianne Skarpnord og Maiken Bing Paulsen er også klare for søndagens avsluttende runde. De er henholdvis ett og to slag over par. Cutgrensen gikk på +4.

Dermed er Karoline Lund og Stina Resen ute av helgens turnering. Begge stoppet på åtte slag over par.

