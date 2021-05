Andersson helten da Köln berget plassen

NTB Sport

2.-divisjonslaget vant 1-0 borte i første kamp, men maktet ikke å følge opp den prestasjonen i returkampen. Tidligere landslagsspiller Jonas Hector ga Köln en tidlig ledelse. Lee Jae-sung utlignet nesten umiddelbart, men to mål av Andersson før det var spilt et kvarter sendte Köln foran for godt.

Rafael Czichos og Ellyes Skhiri fullførte jobben for gjestene.

For første gang på sju måneder ble det sluppet inn tilskuere på Kiels arena, men de 2334 heldige (som måtte overholde strenge smitteverntiltak) fikk ikke oppleve et nytt kapittel i det som lenge var en eventyrsesong. I stedet ble det en brå nedtur.

Köln unngikk direkte nedrykk med scoring rett før slutt i siste serierunde og forsvarte plassen tross et sjokktap på hjemmebane i kvalifiseringen.

– Vi vet hva klubben betyr for byen vår. Tilhengerne har ikke alltid vært fornøyd med oss, men i dag ville vi gi dem noe å glede seg over, sa Hector til DAZN.

Gjorde jobben

Trener Friedhelm Funkel ble hentet inn i april for å berge klubben, og han kunne lettet konstatere at oppdraget ble utført.

– Jeg var selvsagt nervøs, men også godt forberedt. Jeg visste at vi hadde en mulighet. Jeg har nytt de sju siste ukene, sa Funkel, som neste sesong erstattes av Steffen Baumgart.

– Om Andersson ikke hadde vært skadd så lenge, ville min forgjenger ha vunnet flere kamper, la han til.

Kiel slo ut Bayern München på sin ferd til cupens semifinale og kjempet i det lengste om direkte opprykk, men sesongen endte med skuffelse. Koronautbrudd ødela for laget i sesonginnspurten.

– Når man taper 1-5 er det ikke mye å si, sa Kiel-vingen Fin Bartels.

Tre pågrepet

Köln unngikk så vidt å slå følge med to andre ikoniske klubber, Schalke og Werder Bremen, ned i 2. Bundesliga.

Om lag 250 Köln-tilhengere tok turen til Kiel. To av dem ble pågrepet fordi de fyrte opp pyroteknikk etter det første målet. En tredje ble pågrepet for å ha truet journalister.

They would have been the third iconic German club to go down this year after Werder Bremen and Schalke. Sebastiaan Bornauws seiersmål mot Schalke i det 86. av siste serierunde avverget direkte nedrykk.

– Köln hører hjemme i toppserien, og vi ga alt for å sørge for at vi ble der, sa keeper Timo Horn lørdag.

(©NTB)