Norsk innebandy og VM skal vises på TV 2

Seksårsavtalen har en opsjon på ytterligere fire år, forteller TV 2 i en pressemelding.

– TV 2 bygger fremtidens hjemmebane for norsk idrett, og det er en glede å kunne innlemme en ny, sterk rettighet i dette unike løftet. Innebandy er på fremmarsj i Norge og vil bli et viktig bidrag inn i vår portefølje, forteller sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

I Norges Bandyforbund jubler de for avtalen.

– Dette er et stort skritt for norsk innebandy, og utrolig gøy at vi endelig skal få vise fram alle nivåer av vår idrett for det norske TV-publikummet, sier leder for innebandyseksjonen i Norges Bandyforbund, Paal Saastad.

Selskapet MyGame får ansvaret med å produsere og strømme breddekamper. Det skal de gjøre ved hjelp av helt ny AI-teknologi med ubemannede smartkameraer. Det gjør at man kan vise kamper med barn så langt ned i alder som idretten selv ønsker.

– Jeg tror det både vil styrke rekrutteringen og hindre frafallet når man kommer til alderen hvor mange slutter, forteller Harald Strømme i MyGame.

