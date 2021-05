Japan forlenger unntakstilstand til 20. juni – én måned før OL

NTB Sport

Det er virussituasjonen som gjør at det har vært innført unntakstilstand i deler av Japan den siste tiden.

Fredag opplyste statsminister Yoshihide Suga at unntakstilstanden gjøres gjeldende fram til 20. juni. Da gjenstår det kun en drøy måned til OL-ilden tennes i Tokyo.

– Antallet nye smittetilfeller har gått ned siden midt i denne måneden, men situasjonen er fortsatt usikker, sa Suga.

OL-sjef Seiko Hashimoto ga på sin side uttrykk for at tiltakene som er iverksatt ventelig vil føre til en ytterligere nedgang i antall smittede.

Tredje gang

Det er tredje gang siden pandemien startet, at Japan har gått til det drastiske grepet å erklære unntakstilstand. Den siste perioden ble innledet i andre halvdel av april.

Fredagens beslutning vil gi næring til debatten om sommerlekene i Japan kan gjennomføres på en trygg måte.

Flere legeforeninger og medisinske eksperter har den siste tiden gitt uttrykk for at det vil være forbundet med risiko å gjennomføre arrangementet. Den japanske avisen Asahi Shimbun, som også er offisiell partner for OL, krevde nylig at arrangementet blir avlyst på grunn av smittefare.

Asahi Shimbun er en anerkjent venstreorientert avis i Japan som ofte er kritisk til Det liberaldemokratiske partiet, statsminister Sugas parti.

Motstand

Flere meningsmålinger den siste tiden har vist at motstanden mot OL er stor i den japanske befolkningen.

Regjeringen, OL-arrangørene og Den internasjonale olympiske komité (IOC) er klare på at arrangementet kan avholdes som planlagt på en trygg måte for alle involverte. Det er lagt opp til et omfattende smittevernregime.

Det er allerede besluttet at utenlandske tilskuere ikke vil bli tillatt. Hvorvidt japanere kan få plass på tribunene, og eventuelt hvor mange, er det inntil videre ikke tatt endelig stilling til.

Smittetrenden i Japan er på vei ned igjen etter at en ny bølge toppet seg med over 7700 nye tilfeller på én dag i begynnelsen av mai.

OL arrangeres fra 23. juli til 8. august.

(©NTB)