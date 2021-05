Ishockeylandslaget fikk ikke unntak – må på karantenehotell etter VM

NTB Sport

Spillerne fikk beskjeden da de fortsatt feiret straffeseieren over vertslandet Latvia. Landslagsledelsen ville ikke røpe det i forkant i frykt for at det kom til å ødelegge kampoppladningen.

Der profesjonelle fotballspillere og OL- og Paralympics-utøvere har fått unntak fra covid-19-forskriften om karantenehotell på sju til ti dager etter opphold i utlandet, må blant annet ishockeylandslaget forholde seg til reglene.

– Det er sjokkerende. Det er et mareritt for oss. Dette må det bli en endring på. Jeg håper fornuften kommer til sin rett, og at spillerne kan komme hjem til familiene sine etter å ha vært ute i seks-sju uker, sier landslagssjef Petter Thoresen til VG.

Flere i den norske leiren peker på at laget lever i en VM-boble i Riga.

– Det er helt uforståelig og helt urimelig. Vi har ikke forståelse for det, sier generalsekretær Ottar Eide i Norges Ishockeyforbund.

Også spillerne i Vipers Kristiansand må på karantenehotell når de kommer hjem fra Ungarn etter helgens finalesluttspill i Champions League.

