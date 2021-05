«Overtent» Braathen tilbake på snø – lurte seg unna trenerens råd

NTB Sport

– Det ser jo grisestygt ut, men det føles ganske mye bedre enn det ser ut. Men det å kjøre på ski nå er bare en bonus. Det er veldig gøy, sier Braathen til NTB og peker ned på arrene på sitt venstre kne.

Fredag møtte Braathen pressen etter en times økt på snø i innendørshallen i Lørenskog. Det var tredje gang Hokksund-gutten var på ski etter skaden.

Det er flere måneder foran skjema. Han har jobbet hardt i opptreningsperioden og innrømmer at han snek seg unna treneren da de trente.

Ploget

– Første treningen bare ploget og skrenset jeg rundt. Gang nummer to skulle jeg gjøre det også, men jeg fikk litt overtenning. Så da treneren ikke så meg, prøvde jeg noen skjær. Jeg sa det gikk fint, så da kunne vi fortsette med det. Siden har jeg kjørt på skjær, sier Braathen.

Det var i storslalåmrennet i sveitsiske Adelboden 8. januar han falt stygt. 23. januar ble han operert av landslagslege Marc Strauss. Da sa legen at Braathen måtte belage seg på seks-sju-åtte måneder med opptrening.

Strauss er imponert over framgangen til 21-åringen.

– Han har gjort det utrolig bra og framstått veldig flott. Det er interessert når en toppidrettsutøver skader seg ordentlig for første gang: Hvordan de da reagerer og håndterer det, både skaden og rehabiliteringen. Det er en grunn til at toppidrettsutøvere er toppidrettsutøvere. De har innstillingen om å bli best, sier Strauss til NTB.

Imponert

Under fredagens trening ble Braathen fulgt av trener Johnny Davidson. Han er imponert over det han fikk se av unggutten som klinket til med sin første verdenscupseier i Sölden i fjor.

– Han er definitivt foran skjema. Han har jobbet veldig hardt på barmark med hele fysikken, ikke bare kneet. Hans posisjonering ser enda bedre ut enn før han var skadd. Han skal fortsette å jobbe hardt for å få styrke i begge bein. Jeg er veldig imponert, sier treneren til NTB.

Neste uke drar teknikklaget til Folgefonna for mer trening på ski. Det kommer for tidlig for Braathen, men det er ikke surt for ham selv om han er foran skjema.

– Alt er så bonus. Jeg er veldig fokusert på å ta det positive og glemme det andre. Jeg skulle aldri dit uansett. Bare at jeg er her i dag er såpass bonus. Det hadde vært for dumt å synes at det hadde vært kjipt, sier han.

