Qatar innfører nye regler for å beskytte arbeidere fra heten

Blant annet blir det obligatorisk for arbeidsgiveren å gi kaldt vann til sine arbeidere i arbeidstiden, områder med skygge til pauser og personlig beskyttelsesutstyr.

Det innføres også årlige helsekontroller, og en obligatorisk risikovurdering arbeidsgiver og arbeidere skal utføre sammen.

Qatar er under sterk kritikk for forholdene arbeiderne, særlig gjestearbeiderne, lever under i golfstaten. Særlig er forholdene for arbeiderne som gjør landet klart til fotball-VM omstridt.

De nye reglene som ble offentliggjort av myndighetene sent onsdag, sier at det er forbudt å arbeide ute i sommerheten mellom klokken 10.00 og 15.30. Tidligere var det forbudt fra 11.30 til 15.00.

Det blir også forbudt å arbeide utendørs hvis temperaturen blir mer enn 32,1 grader i en indeks som også tar hensyn til luftfuktighet, vind og solstråling.

Forholdene til arbeiderne i Qatar har i Norge utløst en debatt om boikott av VM.

