Norsk gull i skyte-EM

Menn og kvinner konkurrerte sammen, og Duestad lå som nummer to etter at første lag var ferdig. Bare Aleksandra Dmitrijeva fra Hviterussland var foran med sju tideler. Dmitrijeva ble nummer tre til slutt.

Duestad endte på 625,4 poeng.

Henrik Larsen skjøt i det andre laget, og der var han 2,4 poeng foran toeren Rebecca Koeck fra Østerrike.

Larsen hadde serien 102,9-103,9-105,9-105,1-105,7-105,3.

Øvrige norske plasseringer: 13) Jon-Hermann Hegg (624,0), 36) Katrine Lund (621,4), 46) Simon Claussen (620,7), 58) Jenny Stene (619,2).

I skeet menn dag to fikk Jørgen Engen 121 treff. Han endte på 10.-plass etter en sterk avslutning på de tre siste seriene. Han var bare ett treff unna omskyting om en plass i finalen.

– Det er så nære i dag at jeg selvfølgelig blir skuffet. Jeg visste jeg måtte fylle inn etter de to første seriene onsdag, og bestemte meg for å bare mate på og vise at jeg kan. Da er det surt at det ryker helt på slutten, sa Jørgen Engen til skytterforbundets facebookside.

Erik Watndal ble nummer 19 med 119 treff.

I kvinneklassen i skeet ble det 32.-plass etter 110 treff på Malin Farsjø.

