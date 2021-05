Medier: Pochettino i samtaler med Tottenham om sjokk-comeback

NTB Sport

Både velrenommerte The Athletic og TV-giganten Sky Sports hevder torsdag å ha kilder på at argentineren kan være på vei tilbake til gamleklubben.

Dersom de påståtte samtalene ender i en avtale, gir Pochettino seg som trener i den franske fotballstorheten Paris Saint-Germain kun seks måneder etter at han startet i jobben.

49-åringen signerte i januar en kontrakt med PSG som strekker seg til neste sommer. I tillegg har han opsjon på ytterligere ett år.

Sparket Mourinho

Pochettino ledet klubben til to cupseirer i Frankrike denne sesongen, men i ligaen gikk Neymar og lagkameratene tapende ut av gullkampen mot Lille. I mesterligaen ble det semifinalespill, men der ble Pep Guardiolas Manchester City for gode.

Nå kan det bli nye møter mellom Pochettino og nettopp Guardiola i Premier League fra neste sesong.

Pochettino fikk sparken i Tottenham i november 2019. Inn kom José Mourinho. Portugiseren ledet London-klubben til sjetteplass i ligaen i sin første sesong med ansvaret.

Denne sesongen endte Tottenham på sjuendeplass. Mourinho ble sparket i forrige måned og midlertidig erstattet av umeritterte Ryan Mason.

Vanskelig

Pochettino erstattet på sin side Thomas Tuchel i PSG. Tyske Tuchel er siden hentet til Chelsea. Dermed kan Pochettino også komme til å treffe på sin forgjenger i den franske klubben neste sesong.

The Athletic skriver imidlertid at det kan bli svært vanskelig for Tottenham-sjef Daniel Levy å lande en avtale om å hente argentineren tilbake.

Det har både sammenheng med lengden på Pochettinos kontrakt med PSG, og at den franske klubben vil vegre seg for plutselig å stå uten trener på ny.

