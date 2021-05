Kristiansund tuktet svake Sarpsborg

NTB Sport

Seieren var Kristiansund tredje på fem kamper og førte nordmøringene opp i tetstriden. Laget imponerte ikke i treningskampene, men de har skaffet seg ni fine poeng etter at det ble kamp om poeng.

Seiersmålet var av det fine slaget. En lang pasning ble fulgt opp av en heading av Torgil Gjertsen ned til Kartum, og 25-åringen sendte ballen i mål på et volleyskudd.

– Jeg fikk klint på halv volley, og det var deilig at den satt, sa målscorer Kartum til Discovery.

Hjemmelaget har fortsatt mange spillere ute med skade, og de slet med å finne vinnerformelen mot Kristiansund. Det var ikke ufortjent at bortelaget tok med seg poengene.

– Jeg er en stolt trener som ledet et lag som bare ble bedre og bedre utover i kampen. Målet er å ta trepoengere. Det er som monner, sa Kristiansunds trener Christian Michalsen til Discovery.

– Det er artig å være i KBK og ta nye steg hele veien, la Michalsen til.

Største

Sarpsborg startet best og hadde et par-tre sjanser som ikke ga uttelling, men gjestene fra Nordmøre tok seg inn i kampen etter hvert i en ikke altfor fartsfylt 1. omgang.

Et drøyt kvarter inn i 2. omgang fikk Sarpsborg sin kanskje største sjanse. Kaptein Joachim Thomassen ble nydelig frispilt på venstrekanten, men skuddet fra Thomassen fra rundt 10 meter gikk til side for mål. Der kunne og kanskje burde Sarpsborg ha tatt ledelsen.

Bunnlag

Sarpsborg startet sesongen to med to poeng på to kamper foran kampen mot Kristiansund. Det åpnet med 0-0 mot Haugesund. De ledet lenge 1-0 over Odd, men Odd utlignet til 1-1 på tampen i forrige kamp.

Odd og Haugesund er begge bunnlag i likhet med Sarpsborg.

– I dag var det ikke bra nok. Vi skapte ikke nok trykk og totalt sett bare halvsjanser, sa Sarpsborgs trener Michael Stahre.

I neste kamp skal Sarpsborg møte Vålerenga borte. Kristiansund tar imot Lillestrøm hjemme.

