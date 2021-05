Glimt varsler breddefotball-markering før Haugesund-møte

NTB Sport

På egne nettsider skriver de regjerende seriemesterne at det legges opp til en markering etter innmarsjen i eliteseriemøtet med Haugesund.

Spillerne i breddefotballen har ikke kunne trene med full kontakt eller spille kamper siden koronapandemien brøt ut. Den siste tiden har regjeringen fått kritikk for at gjenåpningen lar vente på seg.

– Først og fremst må vi åpne bredden for folkehelsa. Det er både for den fysiske og mentale helsa til folk at vi kommer i gang snart, sier Glimt-spiller Vegard Leikvoll Moberg.

«Bodø/Glimt støtter Leikvoll Moberg og alle andre som mener at breddefotballen bør åpnes. I kveld, kommer vi til å markere vårt standpunkt i saken», heter det på Glimts nettsider.

En rekke breddeklubber har de siste dagene varslet at de nå vil bryte regjeringens anbefaling om avstand for å kunne trene normalt.

Onsdag sa helseminister Bent Høie til NTB at han forventer at idretten retter seg etter anbefalingene, og at Norges idrettsforbund har ansvaret for å rydde opp.

Idrettspresident Berit Kjøll ga uttrykk for at hun forventer at anbefalingene følges opp.

