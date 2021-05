Carlsen til semifinale – danket ut erkerivalen i omspillet

NTB Sport

Avgjørelsen falt i omspillet. Der dominerte Carlsen stort og vant begge lynsjakkpartiene. Dermed er han klar for sin femte semifinale på seks forsøk i Champions Chess Tour.

Teimur Radjabov venter i kampen om finaleplass. Den aserbajdsjanske stjernen slo ut Anish Giri i den første utslagsrunden.

Onsdag ble det bare seirer med hvite brikker mellom Carlsen og erkerivalen Nakamura. Det sto derfor uavgjort etter første dag.

Carlsen fikk det tøft i torsdagens åpningsparti. Der ble han tvunget ut i lange tenkepauser og var tydelig ubekvem med stillingen. Sjakkesset fra Lommedalen kunne ikke unngå tap da han mistet sitt siste tårn.

Men under press skulle Carlsen slå tilbake. Med kaossjakk overrumplet han Nakamura grundig i det andre partiet.

De to neste partiene endte med remis. Oppgjøret måtte ut i omspill, og et slikt format taklet Carlsen nok en gang best.

