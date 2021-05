Uavgjort for Carlsen første dag av kvartfinalen – hvit seier i samtlige partier

NTB Sport

Nakamura vant med hvitt i dagens første og tredje parti, men Carlsen utlignet begge ganger med seier i det neste.

Det betyr at alt skal avgjøres torsdag. Står det uavgjort også etter torsdagens fire hurtigsjakkpartier, blir det omspill med lynsjakk og eventuelt armageddon om semifinaleplassen.

– Jeg taper altfor mange partier mot ham. Det må jeg skjerpe meg på i morgen, sa Carlsen til TV 2.

Carlsen vant grunnspillet i alle de fem første Champions Chess-turneringene, men først i femte forsøk var han best også i utslagsrundene. Denne gang står han overfor en annen oppgave etter å ha slitt seg videre til cupspillet med 6.-plass i grunnspillet.

Han slet med svarte brikker mot Nakamura, men viste sin evne til å slå tilbake med kniven på strupen.

– Det er ikke noe gøy å måtte vinne på bestilling, sa Carlsen til Chess24.

– Det er uvanlig med fire så ensidige partier. I samtlige var det bare en spiller som presset.

Knockout

Han innledet kvartfinalen mot Nakamura med svarte brikker og ble tidlig satt under press. Nakamura spilte seg til et overtak som ble stadig klarere, og Carlsen greide ikke å finne de rette trekkene til å ta brodden av amerikanerens angrepsplan.

Etter 36 trekk og snaut tre kvarters spill måtte Carlsen gi opp, og Nakamura ledet 1-0. «Knockout» var TV 2-ekspert Jon Ludvig Hammers beskrivelse av behandlingen Carlsen fikk.

Men Carlsen var ikke utslått. Han hadde en plan for sitt første parti med hvite brikker og spilte hurtig og presist. Hikaru tok lange tenkepauser og kom langt under på klokka, men greide ikke å hindre at Carlsen spilte seg til et klart overtak. Carlsen brukte av tiden han hadde bygget seg opp og sørget for at han ikke lot en vinnende stilling gå fra seg.

Det partiet varte bare 35 minutter. Etter 31 trekk var håpet ute for Nakamura, og det sto 1-1.

Tenkte lenge

I tredje parti var stillingen tilsynelatende jevn da Carlsen etter 16 trekk tenkte i over sju minutter på sitt neste trekk. Han brukte over halvparten av sin tid og havnet nesten ni minutter bak på klokka.

Det ga ikke ønsket effekt, for igjen var det spilleren med hvite brikker som spilte seg til et stadig klarere overtak også på brettet. Denne gang var det Nakamura som benyttet minuttene han hadde ekstra på klokka til å pønske ut en måte å omsette overtaket i seier, og etter 58 trekk ga Carlsen opp.

Med 2-1-ledelse trengte Nakamura bare remis i siste parti for å ta hjem seieren første dag, men det lyktes ikke. Carlsen spilte offensivt og skapte problemer Nakamura ikke greide å håndtere. Etter 28 trekk tok amerikaneren en lang tenkepause, men greide ikke å finne det rette trekket. Like etter raknet hans stilling raskt, og Carlsen innkasserte seieren etter 37 trekk.

– Jeg mistet kontrollen en stund, men jeg følte iallfall hele tiden at det var jeg som satte ham under press, sa den norske verdensmesteren.

