Tyske innreiseregler skaper hodepine foran fotball-EM

På grunn av frykt for import av den indiske virusvarianten har tyske myndigheter innført to ukers karantene for personer bosatt i Tyskland som ankommer fra Storbritannia. Andre reisende fra Storbritannia slipper ikke inn i Tyskland, og myndighetene bekreftet onsdag at dette også gjelder profesjonelle fotballspillere.

– De nåværende reglene for innreise fra virusvariantområder gjelder for alle, sa en talskvinne for myndighetene til DPA.

Dette kan få store konsekvenser for Tysklands EM-lag, som omfatter seks spillere fra engelske klubber, og for avviklingen av EM-kampene. For eksempel skal vinneren av åttedelsfinalen i London spille sin EM-kvartfinale i München.

Peker på hverandre

München-arrangøren henviste spørsmål om dette til Tysklands fotballforbund, som i sin tur henviste til Uefa. Det europeiske fotballforbundet melder i en uttalelse at man ser på spørsmålet.

– Uefa er i kontakt med DFB og lokale myndigheter. Vi har ikke mer å melde i øyeblikket, står det.

Tyskland har siden søndag klassifisert Storbritannia som «virusvariantområde» på grunn av spredning av den indiske virusvarianten. Heller ikke fullvaksinerte slipper karantene, og det er ikke mulig å teste seg ut av karantenen.

Følgende spillere fra engelske klubber er i Tysklands EM-tropp: Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner (alle Chelsea), Bernd Leno (Arsenal), Ilkay Gündogan (Manchester City) og Robin Koch (Leeds).

Jobber med løsninger

Tyskland skal fra fredag lade opp til EM i en treningsleir i Østerrike. Også Østerrike innfører restriksjoner på reisende fra Storbritannia fra neste uke.

– Vi er klar over at denne saken er komplisert, og vi jobber med å finne løsninger, sier Jens Grittner, som er talsmann for Tysklands landslag.

Begge semifinaler og finalen i EM skal spilles på Wembley i London.

