Superligatrio slår tilbake mot Uefa – avviser «tvangsmidler»

– Vi vil uttrykke vår absolutte avvisning av tvangsmidlene Uefa bruker mot tre av de mest relevante institusjoner i fotballens historie, skriver de tre klubbene i en felles uttalelse lagt ut på deres nettsteder.

Uefa meldte tirsdag at det er opprettet disiplinærsak mot klubbene for mulige brudd på forbundets regelverk gjennom deres deltakelse i planene om å bryte ut og danne en europeisk superliga.

Ni andre klubber, deriblant alle de seks engelske, trakk seg fra prosjektet. De fikk følge av Atlético Madrid, Inter og Milan. Dermed var det bare tre igjen. De ni avhopperne er av Uefa ønsket velkommen tilbake i fotballfamilien. De tre siste risikerer nå strenge straffer.

Sterke ord

Trioen innleder uttalelsen med å hevde at de fortsatt er innstilt på å «modernisere fotballen gjennom åpen dialog med Uefa», men resten lyder som en krigserklæring mot det europeiske fotballforbundet.

Det står at Uefas beslutning om å innlede disiplinærsak mot de tre klubbene som ikke har tatt avstand fra sin deltakelse i superligaprosjektet er i strid med en midlertidig forføyning i spansk rett og dermed «uforståelig» og «et direkte angrep på rettssikkerheten».

Fotballens fall?

– Superligaen var hele tiden et prosjekt som skulle bedre situasjonen for europeisk fotball, gjennom dialog med Uefa. I stedet for å samarbeide om måter å modernisere fotballen venter de nå at vi skal trekke rettsprosedyren som utfordrer deres monopolmakt over europeisk fotball, står det.

– Barcelona, Juventus og Real Madrid vil ikke godta noen form for tvang eller utidig press, men vi er fortsatt faste i vår vilje til å debattere de løsningene fotballen trenger. Enten reformerer vi fotballen, eller så må vi bevitne dens uunngåelige fall, står det.

