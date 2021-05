Smittetilfelle i Sandefjord – avgjørende kamp om håndballopprykk utsatt

NTB Sport

Det bekrefter klubbens daglige leder Kjell-Gunnar Dahle overfor NTB onsdag formiddag.

Vinneren av onsdagens kamp ville vært sikret plass i eliteserien neste sesong. Nå er det uvisst når kampen kan spilles.

Den aktuelle Sandefjord-spilleren avga en positiv prøve i forbindelse med tirsdagens trening. Umiddelbart ble treningen avlyst og spillerne sendt hjem i karantene.

– Vi fikk gjennomført en PCR-test av samtlige spillere til morgenen i dag for å dobbeltsjekke, i et håp om at det var en falsk positiv prøve. Det var det ikke, sier daglig leder Dahle.

Symptomfri

Han opplyser at den smittede spilleren er symptomfri.

Nå må Sandefjord-spillerne oppholde seg i karantene den nærmeste tiden. Nye virustester venter, opplyser daglig leder Dahle.

Er samtlige prøver i testrunden som er planlagt kommende mandag negative, er spillerne klare for å gjenoppta fellesaktivitetene.

Når onsdagens planlagte kamp opprykkskamp mot Follo kan spilles, er imidlertid helt i det blå.

– Den blir tidligst spilt 6. juni, sier Dahle.

Mister momentum

Han ergrer seg over smittesituasjonen som har oppstått. Den kommer naturlig nok svært ubeleilig for alle parter.

– Vi har vært i flyten, og hadde en veldig god kamp lørdag. Vi hadde håpet å ri på den bølgen. Nå må spillerne holde seg hjemme og trene fysisk. Det kommer til å påvirke oss, men vi må gjøre det vi kan, sier Sandefjord-lederen.

Opprykksduellen mellom Follo og Sandefjord spilles best av tre kamper. Follo vant det første oppgjøret 32-29, mens Sandefjord slo tilbake lørdag med 36-25-seier.

(©NTB)