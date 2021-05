Norsk 2-4-tap mot Canada tross praktkamp av Haukeland

NTB Sport

Canadierne hadde hatt et vondt mesterskap med tre strake tap, men ble for sterke for de norske iskrigerne og pepret tidvis keeper Henrik Haukeland med skudd.

Den norske keeperen ble kåret til kampens beste spiller tross fire baklengsmål. Han reddet 38 av 42 skudd.

– Det var slitsomt, men en morsom kamp å stå som keeper. Det er litt en eksamen. Du får sett hvordan du står mot de beste gutta i verden, sa Färjestad-proffen til Viaplay.

Han måtte se 1-0-målet gå inn allerede etter 22 sekunder, og det var naturligvis en enorm kalddusj for Haukeland og det norske laget. Owen Power sendte pucken hardt mot målet, og kaptein Adam Henrique kranglet den videre til Connor Brown, som skled pucken i mål med sin høyre skøyte.

Senere i perioden røk Norge på to utvisninger i samme minutt, og da Canada fikk spille overtall fem mot tre ble det tungt å stå imot. Rødtrøyene slo leir rundt Haukeland, som først gjorde to gode redningene før Henrique satte en retur i mål.

To kjappe

Norge skapte svært lite i en åpningsperiode der skuddstatistikken viste 16-5 i canadisk favør. Men midtveis i annen periode slo Petter Thoresens gutter til for alvor.

Et brudd etter 29 minutter førte til at pucken havnet hos Michael Haga, som leverte en god assist til Thomas Valkvæ Olsen. Han avsluttet mellom beina på keeper til 1-2.

Scoringen ga de norske spillerne ny energi, og de spilte med et enormt trykk i det drøye minuttet som fulgte. Max Krogdahl sendte pucken knallhardt på skøyta til Mats Rosseli Olsen, og den spratt inn til 2-2.

Thoresen og hans elever øynet håp om den andre seieren i årets VM, men jubelen stilnet ikke lenge etter utligningen. Canada kontret raskt, og Andrew Mangiapane var nede i knestående og styrte pucken opp i krysset.

– Det er litt synd at vi ikke klarer å få med oss minst ett poeng her. Guttene kriger veldig bra foran meg, og vi spiller bra i undertall. Det er egentlig bare første periode jeg er misfornøyd med, sa Haukeland.

Het Henrique

I tredje periode fikk Norge tre overtallsspill i løpet av de første elleve minuttene, men tross et visst press klarte de ikke å få pucken i mål.

I stedet scoret Henrique i undertall etter 50 minutter. Norge-kaptein Jonas Holøs klarte ikke å stanse Canada-kapteinen, og han fintet av Haukeland og satte inn 4-2.

Fem minutter senere havnet pucken i nettet bak Haukeland igjen, men det målet ble annullert for angrep på keeper. Brandon Hagel var litt for røff mot Haukeland før han dyttet pucken over målstreken.

Canadisk seier ble det uansett, og begge lag står nå med tre poeng fra de fire første kampene. Dermed må de kjempe i motbakke for å nå en plass i VM-kvartfinalene.

