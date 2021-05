Linn Jørum Sulland legger opp etter sesongen

NTB Sport

Det opplyser Sulland selv via Instagram. Hun beskriver det som et tøft valg å legge opp.

Sulland spilte 193 landskamper og scoret 579 mål for Norge, og hun har vunnet både OL-gull, to VM-gull, to EM-gull, VM-sølv og EM-sølv med landslaget.

På klubbnivå har Sulland vunnet en rekke serie- og NM-titler med Larvik, Vipers og ungarske Györ.

– Alle minnene jeg har fra lille Korsvoll, via Stabæk, Larvik, Györ og Vipers til OL-finale vil jeg aldri glemme, skriver hun i Instagram-innlegget.

Sulland og Vipers er med i finalehelgen i mesterligaen i Ungarn kommende helg. Det norske laget møter russiske CSKA Moskva i semifinalen lørdag. I den andre semifinalen møtes Györ og Brest (Frankrike).

Søndag er det finale og kamp om 3.-plass.

(©NTB)