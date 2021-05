Klar Høie-beskjed: Idretten må rydde opp i smittevernbrudd i breddefotballen

NTB Sport

Det sa helseministeren da NTB onsdag konfronterte ham med at flere fotballklubber er i gang med trening med full kontakt. Det er i strid med gjeldende anbefalinger.

Trener Vidar Haldorsen i Tromsø-klubben Skarp bekrefter overfor iTromsø at spillerne hans har begynt «å trene normalt». Det samme skal gjelde 4. divisjonskollega Ishavsbyen. Andre lag vurderer angivelig det samme.

3.-divisjonsklubben Brodd i Stavanger har tatt kontakt med sine motstandere for å informere om at de vil se bort fra myndighetenes anbefalinger om å unngå kontakt for de over 20 år. De kommer til å starte med normal trening 31. mai, melder Aftenbladet.

Det liker helseministeren svært dårlig.

– Min forventning er at Norges idrettsforbund rydder opp i det umiddelbart hvis de avdekker den type forhold, sier Bent Høie til NTB.

Kjøll ber klubbene følge rådene

På spørsmål om det finnes sanksjonsmuligheter mot de aktuelle klubbene, all den tid avstandskravet er en anbefaling og ikke forskrift, svarer statsråden:

– Jeg oppfatter at NIF har vært tydelige hele veien på at de mener idretten skal følge de til enhver tid gjeldende regler og råd på dette området. Om man innenfor idretten får lag og foreninger som ikke gjør det, er det først og fremst et oppdrag for NIF.

På spørsmål fra NTB om hvordan hun stiller seg til at breddefotball-klubbene vil trosse nasjonale anbefalinger, svarer idrettspresident Berit Kjøll:

– Norsk idrett har hele tiden fulgt myndighetenes pålegg og retningslinjer og utvist ansvarlighet, og den strategien skal vi fortsette med, og jeg forventer at alle organisasjonsledd i norsk idrett også fortsetter med det. Jeg har likevel stor forståelse for frustrasjonen og utålmodigheten fra medlemmer av idretten som ikke har fått trent eller spilt kamper.

Ikke egnet for forskrift

– Støtter idrettsforbundet klubbene?

– Jeg har forståelse for frustrasjonen de opplever, men vi må huske at nå gjelder det å holde ut litt til, slik at vi unngår unødvendig smitte i samfunnet som igjen vil forsinke myndighetenes gjenåpningsplan, svarer Kjøll.

Helseminister Høie avviser at enmetersregelen burde vært forskriftsfestet, slik at det kunne vært sanksjonert mot eventuelle brudd.

– Vi mener en del av rådene og reglene vi har ikke egner seg like godt for forskriftsfestning, sier han til NTB.

– Hovedutfordringen for breddeidretten for voksne er at den omfatter veldig mange mennesker i Norge og er ganske hyppig i løpet av uken. Hvis vi i denne fasen hadde gitt unntak for et av de viktigste virkemidlene vi har, krav om en meters avstand, på et så stort samfunnsområde, tror jeg de fleste forstår at det hadde vært fryktelig vanskelig å ha legitimitet i å beholde det rådet på andre områder som omfatter betydelige færre mennesker enn det breddeidretten gjør, fortsetter Høie.

Solbakken uenig

Det siste argumentet viste landslagssjef Ståle Solbakken liten forståelse for da han møtte pressen onsdag. Også der ble breddefotballen et tema.

Solbakken ville samtidig ikke gi direkte støtte til klubbene som nå bryter avstands-anbefalingen.

– Du setter pistolen i panna på meg nå. Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg har den største sympati. Det har vært en ekstrem tålmodighet og lojalitet. Og et argument som jeg synes ikke holder lenger, er enmetersregelen, at det kan føre til at andre i samfunnet ikke er lojale mot enmetersregelen. Det er ikke noe argument, sa landslagssjefen på spørsmål fra NTB.

Han argumenterte deretter for at folk trolig vil holde større avstand i andre sammenhenger dersom kontakt ble tillatt på fotballbanen.

Ifølge regjeringen kan breddeklubbene trene med kontakt igjen tidligst 17. juni i det som blir trinn tre i gjenåpningsplanen.

Regjeringens anbefaling nå, der det ikke er iverksatt lokale tiltak som er strengere, er at voksne kan drive organisert aktivitet så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Det gjelder for 3. divisjon herrer og nedover, samt 2. divisjon for kvinner og nedover.

