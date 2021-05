Ingen avklaring fra regjeringen om karanteneunntak for landslagsstjernene

NTB Sport

Landslagssjef Ståle Solbakken offentliggjør sine utvalgte på en digital pressekonferanse 11.30. Om troppen inneholder hjemlige spillere er langt fra sikkert.

Norges Fotballforbund har vært tydelige på at det må karanteneunntak til dersom det skal være aktuelt å ta med spillere fra Eliteserien til de kommende kampene. En søknad om dette ble sendt til regjeringen sist fredag.

Onsdag morgen forelå det ingen avklaring.

NFFs elitedirektør Lise Klaveness bekrefter overfor NTB at forbundet ikke har mottatt noen avklaring på sin søknad.

Kulturdepartementet bekrefter også overfor NTB at det ikke er konkludert i saken fra regjeringens side.

Ingen hjemlige?

Dermed er det et åpent spørsmål om Ståle Solbakken tar sjansen på å ta ut hjemlige spillere til de to nært forestående kampene.

Elitedirektør Klaveness sa imidlertid følgende til NTB tirsdag:

– Vi trenger svar i dag for å få med spillere fra norske klubber til herrelandslagets samling fredag.

Landslagssjef Solbakken skulle etter planen ha presentert troppen klokken 11 tirsdag. Seansen ble utsatt til onsdag i håp om at et svar fra regjeringen ville foreligge.

Kulturministeren opplyste til NTB tirsdag at hans eget departement venter på vurderinger fra annet regjeringshold.

– Forespørselen berører regelverket knyttet til innreisekarantene og karantenehotell. Vi har oversendt henvendelsen til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet og bedt om en vurdering av om det NFF skisserer er mulig å gjennomføre innenfor dagens gjeldende regelverk. Vi avventer nå tilbakemeldinger derfra, sa Raja.

I Spania

De kommende landskampene for menn skal spilles i Malaga som følge av innreiserestriksjoner til Norge. Dersom spillere i Eliteserien reiser dit, risikerer de å bli sittende i karantene på hotell etter hjemkomst.

NFF håper at regjeringen gjør unntak for fotballandslaget under forutsetning av at spillerne forholder seg til et strengt smittevernregime etter hjemkomst.

Norge møter Luxembourg 2. juni og Hellas 6. juni. Kampene er viktige i oppkjøringen til høstens VM-kvalifiseringsoppgjør.

