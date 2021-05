Hillsborough-etterlatte reagerer etter frikjennelse

NTB Sport

Etter en fire ukers rettssak sa dommer William Davis til juryen i Salford at han er enig med de tre tiltaltes forsvarere i at framlagte bevis ikke rettferdiggjør en fellende dom. Dermed ble saken aldri overlatt juryen.

To pensjonerte politimenn og en tidligere politiadvokat var tiltalt for å ha motarbeidet rettsvesenet.

Blant de etterlatte var reaksjonene kraftige. Også Liverpool fotballklubb uttrykte i en uttalelse på sitt nettsted skuffelse over utfallet.

– Vi vil peke på at de 96 ofrene, deres familier, de overlevende og alle som led på grunn av Hillsborough-tragedien stadig er blitt sviktet i sin jakt på rettferdighet. Vi hyller alle som har jobbet for rettferdighet. De er blitt sviktet igjen, skrev klubben blant annet.

Endret vitnemål

Politmennene og juristen var anklaget for å ha prøvd å bagatellisere politiets ansvar for det tragiske utfallet ved å endre vitnemål.

Dommeren sa at uttalelsene som ble endret var innhentet for bruk i en offentlig høring, ikke i en rettsprosess, og at handlingene derfor ikke ble rammet av lovteksten.

– Vi har dødsattester der det står at de 96 døde på grunn av lovbrudd, men ennå er ikke en eneste person straffet for det, sa Margaret Aspinall til nyhetsbyrået AP . Hennes 18-årige sønn var blant de døde.

– I mine øyne er dette skammelig for dette landet, for det britiske rettssystemet, for loven. Jeg er fullstendig knust.

Avsluttet

Kjennelsen avslutter familienes kamp for rettferdighet etter at 96 mennesker ble klemt til døde på en overfylt ståtribune i forbindelse med FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest i Sheffield 15. april 1989.

Tragedien ble først klassifisert som en ulykke, men etter mange års kamp fikk de etterlatte i 2012 rettslig kjennelse for at dødsfallene var resultat av politiets handlinger, og at de var lovstridige.

Forsøk på å straffeforfølge de ansvarlige har ikke ført fram. I 2019 ble David Duckworth, leder for politistyrkene på Hillsborough den skjebnesvangre dagen, frikjent for uaktsomt drap.

