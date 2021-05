Høie ber idretten rydde opp i smittevernbrudd i breddefotballen

NTB Sport

Det sa helseministeren da NTB onsdag konfronterte ham med at flere fotballklubber er i gang med trening med full kontakt. Det er i strid med gjeldende anbefalinger.

Trener Vidar Haldorsen i Tromsø-klubben Skarp bekrefter overfor iTromsø at spillerne hans har begynt «å trene normalt». Det samme skal gjelde 4. divisjonskollega Ishavsbyen. Andre lag vurderer angivelig det samme.

3.-divisjonsklubben Brodd i Stavanger har tatt kontakt med sine motstandere for å informere om at de vil se bort fra myndighetenes anbefalinger om å unngå kontakt for de over 20 år. De kommer til å starte med normal trening 31. mai, melder Aftenbladet.

Det liker helseministeren svært dårlig.

– Min forventning er at Norges idrettsforbund rydder opp i det umiddelbart hvis de avdekker den type forhold, sier Bent Høie til NTB.

På spørsmål om det finnes sanksjonsmuligheter mot de aktuelle klubbene, all den tid avstandskravet er en anbefaling og ikke forskrift, svarer statsråden:

– Jeg oppfatter at NIF har vært tydelige hele veien at de mener idretten skal følge de til enhver tid gjeldende regler og råd på dette området. Om man innenfor idretten får lag og foreninger som ikke gjør det, er det først og fremst et oppdrag for NIF.

For breddefotballen gjelder fortsatt avstandskravet på en meter, hvilket hindrer normale treninger.

